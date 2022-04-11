لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع epedu.gov.iq جميع الاقسام برقم الامتحاني

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ، قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان بشكل رسمي عن ظهور جميع نتائج التعليم الموازي من خلال موقعها قريبا، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجة التعليم الموازي من خلال الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، كما قامت الوزارة بالإعلان عن رفع جميع النتائج الكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي، أو من خلال الدخول إلى موقع نتائجنا، ويمكن معرفة النتيجة من خلال اتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية.

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بأن نتيجة القبول الموازي في العراق الخاصة بجميع المديريات، يمكن للطلاب معرفة النتيجة الخاصة بها من خلال الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وقد تم الإعلان عن النتيجة في جميع محافظات العراق بشكل كلى، حيث خاض الاختبارات حوالى 22 ألف طالب وطالبه في كافة محافظات العراق، كما أوضحت الوزارة العراقية عن بداية الدراسة في العام القادم في 27 من شهر يناير.

شروط القبول الموازي بالعراق 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل تام وكما إنها قامت بالإعلان عن ظهور جميع نتائج التعليم الموازي لجميع محافظات العراق، ولكن أوضحت بعض الشروط القبول الموازي بالعراق وهى؛

لا بد من تجاوز الطالب الحد الادنى على الأقل بثلاثة درجات، ليتمكن من الالتحاق بأحد كليات المجموعة الطبية.

لا بد من أن لا يقل الحد الأدنى المعدل التراكمي عن 5 درجات حتى يتمكن من الالتحاق بكليات العلوم في كافة محافظات العراق.

لا بد من ألا يقل الحد الادنى من مجموع الدرجات حتى يتمكن من الالتحاق بكليات الهندسة على مستوى محافظات العراق.

حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بباقي الكليات والجامعات والمعاهد الأخرى، لابد من تخطى الطالب الحد الادنى بمعدل 6 درجات لقبوله لأحد هذه الكليات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التعليم الموازي