نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf جميع الاقسام في المقال التالي
ظهور استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf جميع الاقسام الخاص بالطالب من أهم ما يتساءل عنه كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالفترة الأخيرة، للتعرف عن نتائج القبول الموازي بالعراق حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن كافة نتائج جميع الاختبارات على الموقع الرسمي الإلكتروني، وهذا عند الرغبة في هذا وبإمكانك الدخول للرابط الإلكتروني الرسمي، حيث تعتبر اختبارات القبول الموازي اختبارا يتم القيام بها في شتى محافظات العراق واقترب موعد الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة لذا فإن الجميع بمحافظات العراق الآن بحالة ترقب لنتائج التي سوف يتم الإعلان عنها.
ظهور استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جميع الشروط الهامة التي يجب أن تكون متاحة أمام الطلاب حتى يتم قبولهم بالموازي العراقي ومن أهم ذلك الشروط التي تم الإعلان عنها كالآتي:ـ
- يجب على جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الحصول على الجامعات الطبية العالية أن يكون حاصل على ثلاث درجات كحد أدنى.
- أما بالنسبة لمن يرغب بالالتحاق في كلية العلوم فيجب أن يكون حاصل على خمس درجات.
- وعندما يرغب بالدخول في كليات الهندسة يجب أن يكون الحد الأدنى لها نحو 4 درجات.
- أما بالنسبة للكليات الأخرى الموجودة بالدولة يجب أن يكون الحد الأدنى لها نحو ست درجات.
- يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتيجة بأي وقت عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية عبر شبكة الانترنت.
رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بإمكانك الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2021/ 2022 عن طريق اتباع الآتي:
- يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- من ثم اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خانة خدمات إلكترونية.
- عليك بالنقر على الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ويتم إضافة اسم الطالب رباعي بالخانة المخصصة لها.
- يتم الضغط على أيقونة عرض النتائج حتى تظهر أمامك على الفور على هيئة ملفات بي دي إف.
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