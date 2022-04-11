زلزال بقوة 5.2 يضرب مدينة إسطنبول التركية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، سواحل مدينة إسطنبول غربي تركيا، مساء اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، بأن الزلزال وقع في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة إسطنبول والولايات المجاورة شمال غرب تركيا، عند الساعة 20.38 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن الزلزال وقع وعلى عمق 37.72 كيلومترات تحت سطح الأرض، وبلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أنه لم ترد أي معلومات حول أضرار أو خسائر بشرية تذكر بسبب الزلزال.

والجدير بالذكر أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

ووقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في أكتوبر الماضي، قبالة ساحل قضاء بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.