زيلينسكي: ماريوبول دمرت.. وروسيا قتلت عشرات الآلاف هناك

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو أمام برلمان كوريا الجنوبية، إن “ماريوبول دمرت”.

وتُرك سكان ماريوبول بدون كهرباء ومياه جارية ولديهم القليل من الطعام لأسابيع حيث كانوا يعيشون تحت تهديد الضربات الصاروخية والقصف.

وقال زيلينسكي إنه “على الرغم من الدمار، واصلت روسيا هجومها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويشينكو، إن أكثر من 10000 مدني قتلوا في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد منذ بداية الغزو الروسي في فبراير.

وقال بويشينكو، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن "الجثث كانت مغطاة بالسجاد في شوارع مدينتنا وعدد القتلى قد يصل إلى أكثر من 20.000”.

وأضاف أن القوات الروسية أحضرت محارق جثث متحركة إلى المدينة للتخلص من الجثث.

كما اتهم بويشينكو، القوات الروسية برفض السماح للقوافل الإنسانية بدخول المدينة في محاولة لإخفاء المذبحة.