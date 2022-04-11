كندا تفرض عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسى

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن الكيانات قدمت دعما غير مباشر أو مباشر للجيش الروسى، وبالتالى فهى متواطئة فى الألم والمعاناة الناجمين عن حرب أوكرانيا، لافتة إلى "أن هذه الإجراءات بمثابة تذكير بأن كندا ستكون رائدة فى محاسبة الروس على أفعالهم غير القانونية وغير المبررة، وستستخدم كندا كل أداة تحت تصرفها لضمان التحقيق الكامل فى انتهاكات القانون الدولى فى أوكرانيا" وفق البيان.
وتواصل كندا مراقبة الوضع وتنسيق الإجراءات مع شركائها الدوليين واستكشاف خيارات فرض تدابير جديدة للرد على روسيا.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف تدمير معسكر للنازيين الجدد الأوكرانيين من منظمة "برافى سيكتور" أو ما تعرف بـمنظمة "القطاع الأيمن" المحظورة فى روسيا، وذلك باستخدام صاروخ جوى عالى الدقة.
وقال كوناشينكوف- فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "إنه تم تدمير معسكر للنازيين من منظمة (القطاع الأيمن) فى منطقة نوفوجورودوفكا بمقاطعة دونيتسك"، موضحا أن قوات الدفاع الجوى الروسية قامت بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" فى مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.
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