الدفاع الروسية: الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 6 آلاف أجنبى ويتخذونهم دروعا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن:"النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6255 مواطنا أجنبيا من 12 دولة ويتخذونهم دروعا بشرية". أشار مسؤول المراقبة الروسى بحسب تصريحات نقلته وكالة "نوفوستى" الروسية، إلى أن 76 سفينة أجنبية من 18 دولة لا تزال محاصرة فى الموانئ الأوكرانية. وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس فى أوكرانيا، كُيّلت على إثرها بحزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية طالت النخبة الروسية وأكبر البنوك، وبالمقابل دعمت ذات الجهات أوكرانيا على الصعيد الأمنى والاقتصادى والإغاثى.

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