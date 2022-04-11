بايدن: ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس للأمريكى جو بايدن، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، من زيادة واردات بلاده من الطاقة الروسية، قائلًا:" ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية" حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أعرب بايدن خلال محادثة أجراها عبر الفيدية مع رئيس وزراء الهند، اليوم الإثنين،عن استعداده لمساعدة بلاده فى تنويع مصادر طاقتها. وأعلن البيت الأبيض أمس الأحد أن الرئيس بايدن سيعقد مباحثات عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الاثنين، وسيتم التطرق خلال الاتصال إلى الأمن فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجائحة كوفيد وأزمة المناخ، علاوة على الحرب فى أوكرانيا. وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس فى أوكرانيا، كُيّلت على إثرها بحزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية طالت النخبة الروسية وأكبر البنوك، وبالمقابل دعمت ذات الجهات أوكرانيا على الصعيد الأمنى والاقتصادى والإغاثى.

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