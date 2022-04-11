جدة - نرمين السيد - وأضاف المستشار الدبلوماسى للرئيس الأوكرانى -فى حوار مع صحيفة "برافدا"، نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، اليوم الاثنين- "انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبى سيأتى بالتأكيد فى غضون سنوات، نحن نستحق ذلك حقًا، فقد بذلنا جهودًا كافية لإصلاح الاقتصاد وتحويل تشريعاتنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس أوكرانيا: قد ننضم للاتحاد الأوروبى خلال السنوات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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