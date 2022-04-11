وزارة الاقتصاد اللبنانية تدعو للإسراع بصرف اعتمادات دعم القمح لتأمين الخبز

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية إلى الإسراع فى صرف الاعتمادات المالية اللازمة من مصرف لبنان المركزى لدعم القمح؛ تلبية لحاجة السوق ولاستمرار تأمين إنتاج رغيف الخبز للمواطنين.





وأكدت الوزارة- فى بيان لها مساء اليوم الإثنين- أن وزير الاقتصاد أجرى الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف التسريع فى الآلية اللازمة لدعم الكميات الموجودة وإدخال الشحنات الجديدة، معبرة عن أملها فى أن تتحقق هذه الآلية صباح غد الثلاثاء؛ حفاظا على الأمن الغذائى للبنانيين.

وكان رئيس تجمع نقابة أصحاب الأفران المستقلة والحلويات بلبنان قد أكد فى بيان اليوم أن الأفران لم يعد لديها كميات من الدقيق للاستمرار فى إنتاج الخبز بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان.