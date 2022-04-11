تريند "في رمضان" يصل إلى إميليا كلارك.. وعمرو مصطفى بالواجهة

تصدر اسم النجمة العالمية إميليا كلارك منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن قامت صفحة رسمية لمحبيها على موقع فيسبوك، يتابعها نحو مليون ونصف المليون شخص، بوضع صورة الملحن المصري عمرو مصطفى، أثناء انفعاله في لقاء تلفزيوني سابق، قائلا جملة اشتهرت بشكل كبير مؤخرا، وهي: "في رمضان!"، كصورة رئيسية للصفحة.

وقالت الصفحة الرسمية التابعة لمحبي إميليا كلارك على فيسبوك: "توقفوا عن إرسال هذه الصورة لي"، قبل أن يقرر القائمون على الصفحة تغيير الصورة، من صورتها إلى صورة عمرو مصطفى.

وحازت الخطوة حتى الآن، على نحو 400 ألف إعجاب، و74 ألف تعليق، و50 ألف إعادة نشر.

البداية عندما نشرت الصفحة في السابع من أبريل الماضي، صورة تجمع كلارك بنجم الكرة المصري محمد صلاح، لتنهال تعليقات المصريين على المنشور بصورة مصطفى، في إشارة إلى جملته الشهيرة "في رمضان!"، لتحقق الصورة شهرة كبيرة.

وكان مصطفى قد ظهر في لقاء تلفزيوني قبل 8 سنوات مع المذيع الراحل وائل الإبراشي، والناقد طارق الشناوي، وهو منفعل للغاية على أحد مشاهد مسلسلات رمضان، قائلا بتعجب: "في رمضان!.. في رمضان!".

وتعد الصفحة واحدة من أكبر صفحات المعجبين بالممثلة البريطانية، التي قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتوثيقها بالعلامة الزرقاء، تحت شعار "أكبر تجمع لمحبي إميليا كلارك".

وفور تصدر صوره الصفحة، رد مصطفى على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ممازحا: "معلش يا إميليا، بس أنا متزوج".

كما طالبت صفحة كلارك أيضا بالتوقف عن إرسال صورة تم تركيبها تظهرها بجوار مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، الذي كان يرتدي زيا مشابها لفستان ارتدته الفنانة العالمية.