قرض مخصص لجميع النساء بالمملكة السعودية 60 ألف ريال بدون كفيل/ طريقة التقديم

شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف وطريقة التقديم، واحد من القروض التي يطرحها بنك التنمية الاجتماعية هو القرض الحر، ويعد القرض الحر هو مجموعة من القروض التي يقدمها بنك التسليف إلى مجموعة من الفئات بهدف تمويلها نقديًا، ومن بين الفئات التي يقدم لها هذا التمويل فئة السيدات غير العاملات، من أجل مساندتهم في بدء عمل خاص بهم، وسوف نوضح الشروط اللازمة وطريقة التقديم.

شروط قرض العمل الحر للنساء بنك التسليف

من أجل أن تستطيع أي سيدة لا تعمل في المملكة العربية السعودية أنتحصل على هذا القرض، يجب استيفاؤها مجموعة من الشروط والتي قام بنك التسليف بوضعها، وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة للحصول على التمويل سعودية الجنسية لا يقبل جنسيات أخرى.

لا يكون على المتقدمة أي قرض آخر لبنك ثاني.

أن يتجاوز سن المتقدمة 18 عام، وألا يزيد عن 65 عام.

لا يتجاور الراتب الشهري أو الدخل للمرأة المتقدمة 20000 ريال سعودي.

يجب استيفاء جميع الوثائق والبيانات المطلوبة من أجل التقديم على قرض العمل الحر.

لا يزيد قيمة التمويل المقدم للمرأة من بنك التسليف عن 120000 ريال سعودي.

إمكانية حصول المرأة على قرض العمل الحر من بنك التسليف

يتساءل الكثير من السيدات في المملكة العربية السعودية هل لديهم الحق في التقديم على قرض العمل الحر، أم قاصر على الرجال فقط، وكانت الإجابة كالتالي:

ولقد أصدر بنك التنمية الاجتماعية بيان أكد فيه على أن المرأة أصبح لديها الحق في التقدم على قرض العمل الحر إذا توافر فيها كافة الشروط التي وضعها البنك. ومن قواعد القرض التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية، أن يتم وضع الابن الذي لم يبلغ 24 عامًا وغير متزوج وعاطل عن العمل ضمن أفراد الأسرة، وأيضًا نفس القواعد يتم تطبيقها على البنات في حالة لم تتم 24 ساعة ومازال غير متزوجة وغير عاملة يتم ضمها إلى أفراد الأسرة.

في ختام مقالنا تناولنا شروط قرط العمل الحر للنساء بنك التسليف وطريقة التقديم، من أجل مساعدة النساء في المملكة العربية السعودية على عيش حياة كريمة وبدء مشروعهم الخاص بهم.