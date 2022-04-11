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عمر شويل - جدة اشتري آيفون 13 أم انتظر إصدار 14 ؟ سعر وتسريبات iphone 14 تثير الجدل لأبعد الحدود !، ازدادت أزمة الرقائق في عام 2022 وهذا ما يتسبب في مشاكل كبيرة في صناعة الجيل القادم من هواتف أبل، ومن ناحية أخرى تم تحسين الجيل الجديد آيفون 13 بشكل كبير من خلال نسخة البروماكس، حيث فاز هاتف ايفون 13 برو ماكس بالأفضل من حيث البطارية والكاميرات والأداء لعام 2022، وانخفض سعر آيفون 13 لأكثر من 100 دولار من سعره وقت الإصدار بعد مرور أكثر من 6 أشهر على نزوله الأسواق، وهذا ما دفعنا إلى عمل مقارنة من حيث السعر والمواصفات بين آيفون 13 والإصدار المنتظر من iphone 14.

تسريبات مواصفات هاتف آيفون 14

بداية بالتصميم نجد ان جهاز ايفون 14 أكثر سُمكا وذلك بسبب حجم بطارية ايفون و بالتالي زيادة الوزن 10% تقريبا، اعتبر الكثير من مستخدمي ايفون 13 ان بروز الكاميرات الخلفية احد عيوب هذا الجهاز، وهذا ما دفع شركة ابل الي الإفصاح عن دمج هذه الكاميرات مع الجهاز لتجنب إلحاق الضرر بها، مع عدم تغيير باقي المواصفات الخارجية، من المقرر عدم وجود ايفون 14 ميني وبدلا منه يتم اصدار ايفون 14 ماكس بنفس حجم شاشة برو ماكس العملاقة.

مقارنة بين iphone 13 وiphone 14

من ناحية البطارية فإن آيفون 14 من المتوقع ان يزذاذ حجم بطاريته عن آيفون 13 وبالتالي الحصول على ساعتين اضافيتين تقريبا وبالتالي تحسين البطارية بشكل أفضل، من ناحية الكاميرات و التصوير والتي تم تحسينها في ايفون 13 مع العدسات الواسعة و خاصية المايكرو مع خاصية التصوير السينمائي لفئة البرو، اما اذا كنت تبحث عن الأفضل فإن iphone 14 يقدم عدسة عدسة أساسية 48 ميجا بكسيل وهذا يعني انه يمكنك التقاط صورة ثم قصها الي الربع وتظل بجودة عالية جدا وهذا ما ينقص iphone 13، حيث تظهر العيوب عند تقريب الصورة.

علاوة على ذلك من المقرر ان يكون هناك تقنيات افضل مثل تقنية الفيديو 8K، اما من ناحية الأداء فبكل تأكيد يحمل آيفون 13 أفضل معالج في هاتف محمول والذي يعمل على الحفاظ على قوة الآيفون حتى بعد مرور خمس سنوات، ومن المقرر ان iphone 14 وخاصة نسخة البرو تأتي بمعالج A16 وهو معالج جديد من ايفون، ومن المتوقع الا تقوم بعمل طفرة في الأداء بسبب قوة معالج A15 المتواجد في ايفون 13. مع ذلك من المتوقع ان يتم تحسين الرامات لاصدارات آيفون 14 هذا العام، ومن المقرر ان تأتي النسخة العادية من آيفون 14 ب 6 جيجا رام اما البرو تأتي بنسخة أسرع.

مقارنة بين أسعار آيفون 13 وآيفون 14

من ناحية السعر والتوفير فإنه يختلف من دولة لأخرى، فإذا كنت في دولة من ضمن الدول التي يصلها الآيفون بشكل رسمي مثل السعودية والإمارات فسوف يتم إصداره بسعره الرسمي، اما اذا كنت في دولة لا يصل إليها بشكل رسمي فسوف يتأخر موعد اصداره ويتم نزوله للأسواق بسعر مرتفع جداً، حيث يعد سعر آيفون 13 برو حاليا 999 دولار بالإضافة إلى الضريبة، ولكن بسبب مرور 6 أشهر عليه انخفض سعره بين 100 الي 150 دولار، ومن المتوقع ان يتم اصدار iphone 14 بكميات محدودة، ولكن ننصح بالانتظار وشراء آيفون 14 والذي يتميز بشكل أفخم ومزايا افضل.