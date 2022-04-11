ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc المميزات والشروط

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عمر شويل - جدة ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc وأيضًا ما هي أفضل عروض stc للاجهزة الذكية أقساط جديدة في المملكة العربية السعودية؟ حيث أن باقات مفوتر المشهورة من خلال شركة الاتصالات السعودية تفتح فرصة كبيرة للمواطنين من أجل تقسيط جوالات stc ايفون 13 أو العديد من الأجهزة الأخرى، ولكن يتم البحث عن كيف اخذ جوال اقساط من stc السعودية من خلال الباقات الجديدة وخصوصًا بعد طرح سؤال ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc.

ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc

عملاء شركة الاتصالات السعودية كثيرون، لهذا يتم توفير لهم العديد من الامتيازات والتي تظهر من خلال نظم الباقات المختلفة، ومن بينها باقة مفوتر ماكس أو باقة مفوتر 5 كما كان يُطلق عليها، وفيما يخص ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc فهي باقة مفوتر ماكس الجديدة ولكن بحد أقصى، ومن مميزات الباقة ما يلي:

يمكن الحصول على خصومات على الأجهزة الذكية وعلى سبيل المثال إمكانية التقسيط 3600 ريال سعودي على فترة لا تزيد عن عام، بينما 5400 ريال سعودي للجوال متاح للتقسيط على فترة سنة ونصف، بينما عامين 7200 ريال سعودي.

يمكن الحصول على إنترنت واي فاي باقة بلا حدود للاستمتاع بالإنترنت، والحصول على دقائق تجوال تصل إلى 200 دقيقة.

إنترنت غير محدود وبدون سياسة الاستخدام.

كيف اخذ جوال أقساط من stc السعودية

وإن كنت من عملاء باقة مفوتر ماكس الجديدة وقمت بالاشتراك من خلال الطرق المتاحة سواء من خلال تطبيق ماي اس تي سي أو من خلال الفروع في المملكة فيمكن الحصول على جوال أقساط بعد أن يتم تفعيل الباقة رسميًا وسداد قيمة الرسوم المقدرة عليك شهريًا وخصومات الأجهزة السابقة يتم الحصول عليها بناءً على معايير الاستحقاق.

وعند التعاون مع كوارا للتمويل في السعودية للحصول على تقسيط الجوالات الذكية من خلال اس تي سي السعودية فستحصل على عدد كبير من المميزات.

مميزات برنامج تقسيط الأجهزة stc

إن كنت مواطن أو مقيم ومؤهل بالفعل في تقسيط الأجهزة من شركة اس تي سي السعودية فلديك فرصة للاستفادة من مميزات كثيرة: