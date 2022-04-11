نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم للمحتاجين.. كيفية التواصل مع الأمير عبدالعزيز بن فهد لطلب مساعدات انسانيه وعلاجيه ومالية في المقال التالي
أعلن الأمير عبدالعزيز بن فهد تقديم مساعدات مالية لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية ومساعدات علاجية وعينية أيضا، وهذا فقد زاد البحث من قبل المواطنين على هذه المنحة خلال هذا الشهر الكريم حتى يحصلون على جميع الخدمات العينية والمالية والعلاجية خلال هذا الشهر الجاري والحصول على مجموعة مختلفة من المساعدات التي تم طرحها وفقا لمجموعة من الشروط المختلفة التي يتم الحصول عليها عبر التواصل مع الأمير عبدالعزيز بن فهد، ولهذا نتعرف معا على كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه المنحة المقدمة من الدولة حتى يتمكن كل مواطن من الاستفادة في حالة استحقاقه لهذه المنحة المميزة.
شروط الحصول على منحة الأمير عبدالعزيز
أعلنت الجهات المسؤولة عن هذه المنحة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الذين يحصلوا على المنحة الخاصة بالأمير عبدالعزيز المقدمة من الدولة لهم من أجل مساعدتهم على العيش بحياة كريمة، وهذه الشروط هي:
- تقدم هذه المساعدات إلى السعوديين فقط.
- لا بد من أن يكون المواطن مقيم بالفعل بداخل السعودية ولم يتركها لمدة طويلة 90 يوم.
- بالإضافة إلى ضرورة تقديم كافة المستندات والأوراق التي تعمل على إثبات الحالة المتعلقة بأن المواطن يحتاج بالفعل إلى المساعدات المالية.
- لا بد من أن يكون غير حاصل على أي مساعدة من هذه المؤسسة من قبل حتى يتمكن من الاستمتاع بهذه المنحة المميزة.
- تقدم هذه المساعدات المختلفة للمطلقات والأرامل لأنهم من أكثر الفئات المستحقة للدعم المادي.
- يتم التقديم في هذه المنحة عبر الموقع الإلكتروني.
طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز
- يتم التواصل مع هذه المؤسسة من خلال العناوين الخاصة بها في السعودية وأرقام الاتصال المتوفرة.
- حيث يمكن للمواطنين الاتصال من المملكة على رقم 8004000000 والتواصل من أي دولة أخرى خارج المملكة على رقم 920030003
- أو من خلال إرسال خطاب التقديم على العنوان الخاص بالمؤسسة والمتوفر.
- في شارع نهضة المعرفة منطقة الروضة بالتحديد مدينة جدة في السعودية
- فيمكنك الاستفسار من خلال هذه العناوين والبيانات المتعلقة بالاتصال عن أي بيانات ترغب في التعرف عليها.
- حتى تتمكن من الاستفادة من هذه المنحة المميزة
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