نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات تقسيط ميتسوبيشي اتراج بـ553 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع الكفاءة في استهلاك الوقود الأكثر اقتصادا في فئتها ، ستكون سيارة ميتسوبيشي اتراج خيارًا مناسبًا للمستخدمين. وللتأكيد من كفاءة اتراج في استهلاك الوقود عقدت شركة ميتسوبيشي موتورز مسابقة في 2020 بمشاركة أكثر من 3000 سائق. وقاد المتسابقون طرازي Attrage و Xpander. وكان الهدف هو معرفة معدل استهلاك الوقود الأفضل والذي وصل إلى 3.15 لتر / 100 كم الذي حققته سيارة اتراج. والطريف في الأمر أن هذا المعدل أقل من المعدل الذي حددته الشركة والذي يصل إلى 5.36 لتر / 100 كم للإصدار الأوتوماتيكي و 5.09 لتر / 100 كم للإصدار اليدوي.

أداء سيارة اتراج 2021



يوجد تحت غطاء محرك سيارة اتراج محرك MIVEC سعة 1.2 لتر بثلاث أسطوانات. تبلغ قوة المحرك 78 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم أقصى يبلغ 100 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. كما تأتي السيارة مع نوعين من ناقل الحركة CVT أو MT دفع أمامي . لكن الجمع بين محرك مدمج مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT محسّن يجعل السيارة أكثر اقتصادا على كافة السرعات.

مواصفات مغرية

إذا كان توفير الوقود وحده لا يكفي لإقناع العملاء بمزايا سيارة اتراج. فقد قررت Mitsubishi تزويد السيارة الصغيرة بتقنية الراحة والأمان الكافية لتلبية احتياجات عشاق هذا القطاع. يحتوي الإصدار Premium الأكثر تقدمًا من Mitsubishi Attrage على مصابيح أمامية LED تلقائية ، ومصابيح نهارية ، ومصابيح خلفية LED. كما تحتوي على مرايا كهربائية للرؤية الخلفية ، قابلة للطي كهربائيًا ، مع ممسحة مطر أوتوماتيكية ، وخاصية فتح وإغلاق صندوق السيارة الخلفي بالكهرباء.

نظرة في سيارة اتراج من الداخل

يوجد في المقصورة العديد من المزايا منها خاصية الدخول الذكي، تشغيل بضغطة زر ، مقاعد جلدية. إضافة إلى شاشة ترفيهية تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، Apple CarPlay ، اتصال Android Auto ، اتصال بدون استخدام اليدين ، تكييف هواء أوتوماتيكي ، أبواب زجاجية للمقاعد تعمل بلمسة واحدة.

عوامل السلامة والأمان

من حيث السلامة ، تحتوي السيارة على فرامل ABS مانعة للانغلاق ، ومساعدة فرامل الطوارئ، وتوزيع قوة الفرامل الإلكترونية BA. إضافة إلى التوازن الإلكتروني ، والتحكم في الجر ، ودعم المغادرة الأفقية ، و 2 من الوسائد الهوائية ، وكاميرا خلفية. ومقاعد الأطفال Isofix ، وهي ميزة متاحة في عدد قليل من السيارات الصغيرة.

عروض تقسيط ميتسوبيشي اتراج

يقدم وكيل ميتسوبيشي في السعودية عروض رمضان للسيارات على اتراج 2021 بقسط شهري يبدأ من 553 ريال. ويتضمن العرض العديد من المزايا من بينها تأجيل أول قسط لمدة 3 أشهر. مع 3 سنوات صيانة مجانية وكذلك 3 سنوات مساعدة على الطريق.