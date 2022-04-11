في أقل من 30 دقيقة تمويل شخصى من مصرف الراجحي يصل الى مليون ريال الشروط والخطوات

من افضل القروض التمويلية مايقدمه مصرف الراجحي، حيث يقدم وفي اقل من نصف ساعة ويكون فى حسابك تمويل مصرف الراجحي طالما مستوفي الشروط، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل قرض شخصي إذا أراد القيام بأمور لا تسمح له ميزانيته الشهرية تنفيذها، ويعتبر تمويل شخصي الراجحي واحد من أهم التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي والذي يهدف إلى سداد كافة الديون واحتياجات الأسر الفقيرة الأكثر احتياجاً ويصل مبلغ التمويل إلى مليون ريال سعودي، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على القرض وكيفية التقديم على القرض، حيث يعتبر مصرف الراجحي واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة بالإضافة إلى طرح العديد من القروض الميسرة والتي تصل فترة السداد إلى 60 شهر، والتمويل شخصي متوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبر إجراءات سهلة وميسرة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي الراجحي:

حيث أوضح بنك الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضرورة توافر العديد من الشروط الذي من خلالها يمكن الحصول على التمويل الشخصي بمجرد الدخول على الرابط الرسمي، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:

يجب أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس

يتراوح عمر المتقدم 23 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى، أما في حالة كون المتقدم متقاعد يكون عمره بحد أقصى 70 عاماً.

يكون الراتب الشخصي له بحد أدنى 5 ألف ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي الراجحي: