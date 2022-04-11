أوبك: من المستحيل أن تحل المجموعة محل الصادرات الروسية بالكامل

جدة - نرمين السيد - أوضح الغيص حسبما نقلت شبكة ( سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن التقلبات الحالية فى السوق ناتجة عن عوامل غير أساسية خارجة تمامًا عن سيطرة أوبك.
أشار أمين عام أوبك توقع المنطقة المصدرة للنفط "فقدان أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا من صادرات روسيا من النفط والوقود" بسبب العقوبات الحالية والمستقبلية أو تحركات طوعية. بحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية
وهبطت مخزونات النفط الأوروبية 11% على أساس سنوى فى مارس.
وفى ثيقة اطلعت عليها "رويترز" أبلغ الاتحاد الأوروبى أوبك أنها يمكنها تقديم المزيد من إنتاج النفط من فائض الطاقة الإنتاجية لديها.
ويأتى ذلك فى أعقاب تأجج الأزمة بين روسيا أكبر دولة فى العالم مصدرة للطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا على إثر شن الأولى عملية عسكرية فى أوكرانيا لتحرير الدونباس وتحييد كييف التى سعت للانضمام لحلف (الناتو)، أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلامة أراضيها الحدودية معها.
وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس فى أوكرانيا، كُيّلت على إثرها بحزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية طالت النخبة الروسية وأكبر البنوك، وبالمقابل دعمت ذات الجهات أوكرانيا على الصعيد الأمنى والاقتصادى والإغاثى.
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