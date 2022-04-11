عاجل- المجر: مستعدون لدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت المجر، اليوم الإثنين، استعدادها لدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت المجر، اليوم الإثنين، استعدادها لدفع ثمن الغاز الروسى بالروبل، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعى المورد للدول غير الصديقة لبلاده، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، بالروبل الروسى.

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