رئيس وزراء لبنان: لم أشعر يوما أن السعودية أغلقت أبوابها أمامنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح له عقب لقائه بسفير المملكة العربية السعودية وليد البخارى فى مقر إقامة السفير باليرزة.

وعبر ميقاتى عن سعادته بعودة السفير السعودى إلى لبنان بعدما وصفه بالغياب القسرى، مشيرا إلى أنه سمع من السفير حرص المملكة ملكا وولى عهد وقيادة على دعم لبنان وان تكون دائما الى جانب لبنان.

وأضاف أن اللقاء لم يتطرق إلى التوتر فى العلاقات فى المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان، مؤكدا أن السفير السعودى تحدث عن الشراكة الفرنسية - السعودية فيما يتعلق بدعم ستة قطاعات فى لبنان، موضحا أن عودته فى شهر رمضان هى عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبنانى.

وأشار إلى أن سفير السعودية أكد له حرص خادم الحرمين الشريفين وولى عهده على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر الى ما يريده لبنان، معبرا عن أمله فى أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.

واستطرد قائلا إن البيان الذى أصدره عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بافضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى سيكون الأساس الذى تبنى عليه العلاقة بين الدولتين.

وجدد الالتزام بكل ما يحمى سيادة لبنان، بحيث ألا يكون لبنان منصة أو مصدر ازعاج لأى دولة من دول مجلس التعاون الخليجى.