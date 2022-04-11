الاتحاد الأوروبى: حظر النفط الروسى لن يوقف الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال بوريل فى تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الإثنين،:"دعونا لا نتوهم إذا توقفنا عن استيراد الغاز والنفط اليوم، فلن يوقف ذلك الجيش الروسى فى الأسابيع المقبلة"

وكشف مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر صحافى عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، أن هناك دولا فى الاتحاد لا يمكنها الاستغناء على النفط الروسى.

وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبى مستعد لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو المخصصة لهذا الغرض".

وأبلغ الاتحاد الأوروبى منظمة أوبك، اليوم الإثنين، أنها يمكنها تقديم المزيد من إنتاج النفط من فائض الطاقة الإنتاجية لديها. بحسب "وثيقة" اطلعت عليها رويترز.

بدورها، وجدت أوبك أنه من المستحيل تحل المنظمة النفطية محل الصادرات الروسية بالكامل.