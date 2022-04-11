جدة - نرمين السيد - قال بوريل فى تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الإثنين،:"دعونا لا نتوهم إذا توقفنا عن استيراد الغاز والنفط اليوم، فلن يوقف ذلك الجيش الروسى فى الأسابيع المقبلة"
وكشف مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر صحافى عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج، أن هناك دولا فى الاتحاد لا يمكنها الاستغناء على النفط الروسى.
وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبى مستعد لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو المخصصة لهذا الغرض".
وأبلغ الاتحاد الأوروبى منظمة أوبك، اليوم الإثنين، أنها يمكنها تقديم المزيد من إنتاج النفط من فائض الطاقة الإنتاجية لديها. بحسب "وثيقة" اطلعت عليها رويترز.
بدورها، وجدت أوبك أنه من المستحيل تحل المنظمة النفطية محل الصادرات الروسية بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: حظر النفط الروسى لن يوقف الحرب فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.