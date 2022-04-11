نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: الحوار مبدأ أساسى لتجاوز الوضع الراهن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين مبعوث الرئيس الأريترى وزير الخارجية عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الإريترى يمانى قبراب، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير نادر يوسف، لبحث العلاقات الثنائية المتطورة بين الخرطوم وأسمرا، وسبل تعزيزها على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين.

وقال دقلو: "نمد أيادينا بيضاء للجميع من أجل استقرار السودان ومن خلال دعم جميع المبادرات فى إطار الحل السودانى السودانى"، مؤكدا متانة علاقات السودان وإريتريا، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بينهما لخدمة مصالح شعبى البلدين.

من جانبه، أوضح مبعوث الرئيس الأريترى وزير الخارجية عثمان صالح أن زيارة السودان تهدف للوقوف على الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لمعالجتها.