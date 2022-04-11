البحرين تؤكد دعمها لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى لاستكمال مهام المرحلة

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وخلال الاجتماع بحث المجلس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم علاقتهما البناءة، والنتائج الإيجابية التى تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار أسعار السلع فى ضوء بعض التطورات العالمية التى أثرت على إمدادات الطاقة وتوفر وأسعار البضائع.
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