البحرين تؤكد دعمها لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى لاستكمال مهام المرحلة

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس الوزراء البحريني، دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار والنماء، مجددًا ترحيبه بإعلان الرئيس اليمنى عبدربه منصور إنشاء مجلس القيادة الرئاسى لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.





وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وخلال الاجتماع بحث المجلس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم علاقتهما البناءة، والنتائج الإيجابية التى تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار أسعار السلع فى ضوء بعض التطورات العالمية التى أثرت على إمدادات الطاقة وتوفر وأسعار البضائع.