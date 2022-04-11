وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأسبانى المستجدات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، مع وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين وزير الخارجية السعودى ونظيره الإسبانى اليوم الإثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس". وذكرت "واس" أن اللقاء تضمن بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

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