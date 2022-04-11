البيت الأبيض: لا توجد أى خطة لقيام الرئيس بايدن بزيارة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أعرب خلال محادثاته مع رئيس وزراء الهند عن استعداده لمساعدة بلاده فى تنويع مصادر طاقتها. وأوضح بايدن أنه ليس من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية.

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