وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى مالى والنيجر لعقد محادثات سياسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث الخارجية الألمانية أن الوزيرة ستلتقى ممثلى الحكومة فى البلدين، كما ستتحدث إلى ممثلى بعثة الاتحاد الأوروبى التدريبية EUTM وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى، إلى جانب تبادل الآراء مع ممثلى المجتمع المدنى فى كلا البلدين، وزيارة مشاريع سياسات التنمية وتحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن الهدف من الجولة هو الحصول على صورة دقيقة للوضع السياسى والأمنى ​​على أرض الواقع، مضيفا أن الأمر يتعلق بتفويض البوندستاج لبعثة الاتحاد الأوروبى فى مالى وبعثات الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى.

وقال إنه من ناحية أخرى ترتبط القضايا الأمنية فى كلا البلدين ارتباطا وثيقا بعواقب أزمة المناخ، التى تؤثر بشكل خاص على منطقة الساحل، مضيفا: "تواجه المنطقة تحديا حادا بسبب الارتفاع الهائل فى أسعار المواد الغذائية نتيجة للهجوم الروسى على أوكرانيا، حيث أن أوكرانيا هى واحدة من أكبر منتجى القمح والغذاء فى العالم لذا ستكون عواقب هذه الاضطرابات الهائلة على أسواق الغذاء العالمية أيضا موضوعا لهذه الرحلة".