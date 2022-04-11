شحن شدات ببجي 100% بطريقة شرعية بأكثر طريقة سهله وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي والتي لا يعرفها عدد كبير من اللاعبين، وبشكل خاص بعد أن زادت في الفترة الأخيرة طرق الاحتيال من أجل سرقة الرصيد الخاص بلعبة pubg mobile، ويحاول الكثير من اللاعبين معرفة ما هي أسرع وأفضل طريقة من أجل شحن شداد ببجي بشكل مجاني، وهو ما نعرضه في مقالنا في السطور التالية والشحن من خلال المواقع الرسمي للعبة ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

تعرف شدات ببجي موبايل بأنها عملة رقمية تكون موجودة ضمن إطار اللعبة وهي صاحبة رمز UC ودورها مساندة اللاعبين من أجل الانضمام في الخرائط الجديدة التي تضمها اللعبة، والتي تحتاج إلى القيام بعمل بعض المهام كل يوم في اللعبة، عند القيام بكافة هذه المهام يفوز اللاعب بعدد كبير من النقاط ضمن اللعبة، وهذه النقاط من دورها مساعدته في الحصول على العديد من الجوائز المختلفة منها على سبيل المثال مركبات، قنابل، ثكنات أسلحة، وملابس وغيرها من الأدوات التي يحتاجها اللاعب داخل اللعبة.

شدات ببجي تعطي للاعب العديد من المميزات ومنها استطاعة تخطي كافة المراحل المتنوعة ضمن اللعبة والحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، كما أنها تساند اللاعب حتى الوصول إلى المراحل النهائية من اللعبة.

خطوات شحن شداد ببجي

من أجل الحصول على شدات ببجي بطريقة مجانية يوجد مجموعة من الوسائل غير الدفع الإلكتروني باستخدام الفيزا، ففي الفترة الأخيرة أصبح يوجد وسائل حديثة عن طريق التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية يمكن استخدامها من أجل شحن شدات ببجي.

ومن أفضل التطبيقات المستخدمة في شحن شدات ببجي هو تطبيق Google Opinion Rewards، ومتاح هذا البرنامج على جوجل بلاي وآب ستور مجانًا دون أي رسوم ويمكن تحميله من أجل شحن شدات ببجي مجانًا.

كما يوجد تطبيق آخر يساعد على شحن شدات ببجي وهو Ezcash ويعمل هذان التطبيقان على فكرة جمع النقاط الذهبية من جميع التطبيقات واستبدالها إلى شدات ببجي موبايل مجانًا.

في ختام مقالنا تعرفنا على طريقة شحن شدات ببجي، وما هو شدات ببجي، وبعض البرامج التي تساعد على شحن شدات ببجي مجانًا دون دفع أي رسوم.