مجلس السيادة بالسودان يطلع على مطالب الحكومة من البعثة الأممية

جدة - نرمين السيد - اطلع مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، على مطالب حكومة السودان من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "اليونتامس"، وفى مقدمتها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم تنفيذ برتوكولات اتفاق السلام، وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستى لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة فى إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الإنتقالية وإعادة الإعمار والتنمية.





وعقد مجلس السيادة الانتقالى اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس. وقالت الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك عضو المجلس، الناطق الرسمى باسمه - فى تصريح صحفى - إن الاجتماع تناول أوضاع الأجهزة العدلية وسبل ترقيتها وتطويرها وتوفير الدعم الآنى والمستقبلى، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها فى تحقيق العدالة. وأضافت أن الاجتماع بحث أوضاع النازحين وسبل توفير الخدمات بما يوفر الحياة الكريمة لهم والإسراع فى إزالة العقبات التى تعوق عودتهم إلى قراهم.

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