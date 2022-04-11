غدا.. استئناف الرحلات البحرية لنقل الركاب بين إسبانيا والمغرب

جدة - نرمين السيد - تستأنف غدا الثلاثاء حركة الملاحة عبر خط الربط البحرى بين المغرب وإسبانيا للمسافرين، حيث سيتم إطلاق الرحلات البحرية بين ميناءى الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، وبين ميناءى طريفة وطنجة، برحلات مخصصة للركاب.





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