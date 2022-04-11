إصابة شخص و6 أفراد شرطة خلال احتجاجات بالعاصمة جاكرتا

وأطلقت الشرطة الإندونيسية - حسبما ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الإثنين - الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق الطلاب المحتجين.
وأوضح رئيس شرطة جاكرتا، فاضل عمران - خلال مؤتمر صحفى- أن المصاب هو محاضر جامعى كان يشارك فى الاحتجاج عندما اعتدت عليه مجموعة غير طلابية، حيث أصيب بجروح خطيرة، لافتًا إلى أن الأفراد الستة من الشرطة الذين حاولوا مساعدة المحاضر أصيبوا أيضًا بجروح.
وأشارت القناة إلى أن الاحتجاج يعد واحدا من عدة احتجاجات نُظمت فى جميع أنحاء إندونيسيا، من بينها، العاصمة جاكرتا، ومقاطعتى" سولاوسى" الجنوبية و"جاوة" الغربية، حيث سار مئات الطلاب يرتدون سترات تجاه البرلمان، كما أنه تم رصد العديد من المحتجين يفرون من المكان خارج البرلمان بالعاصمة "جاكرتا"، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم قذف المبنى بالحجارة.
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