الرئيس التونسى: متمسكون بالحفاظ على وحدة الدولة وضمان سيادتها

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطنى، والتصدى لكل محاولات ضربها من الداخل أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسى.





وشدد الرئيس التونسى - خلال لقاءه اليوم مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين - على حرصه الراسخ على تعزيز احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، فضلاً عن بناء دولة ديمقراطية عادلة وقوية توفّر كل الضمانات للشعب التونسى حتى يُعبّر عن آراءه وتطلعاته بكلّ حرية.

واستعرض الرئيس التونسى الأسباب التى دفعت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ يوم 25 يوليو 2021، مؤكدًا حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التى تم إعلانها.

وأشار سعيد إلى أن الحوار الوطنى قد انطلق بالفعل وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى مجموعة من الموضوعات المتصلة بالحوار الوطنى والمشاركة فيه والاستحقاقات المقبلة عليها تونس، فضلاً عن التأكيد على العزم المشترك على تعزيز الروابط القوية التى تجمع تونس بالاتحاد الأوروبى على أساس القيم والمصالح المشتركة.

ضم وفد البرلمانيين الأوروبيين، ميشيل جهلر، وأندريه كزالونو، وجاكوب دالندى، وجافير نارت.