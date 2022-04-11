لافروف: روسيا ستستخدم كل الوسائل القانونية لحماية مواطنيها فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، فى تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بالطبع، سنلجأ إلى كل الطرق القانونية لحماية مواطنينا.. لدينا صندوق خاص لحماية أبناء الوطن فى الخارج، ونعمل على زيادة تمويله لتوسيع فرص تشغيل محامين"، لصالح المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد بالخارج.
وشدد "لافروف" على أن الجرائم ضد الروس كانت مشكلة كبيرة، مضيفا: "سنناقش هذه الأزمة ومازال الأمر يتم معالجته بالنظر إلى الجرائم التى تم ارتكابها والمحاكم التى ستنظر تلك الجرائم".
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