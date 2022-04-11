مصرف الراجحي أكثر من 500 ألف ريال سعودي تمويل شخصي للمواطن وشروطه

مصرف الراجحي يعتبر من أكبر البنوك وأشهرها في المملكة العربية السعودية، والذي يتجه له العديد من العملاء لما يقدمه من عروض وقروض وخدمات وتمويلات مميزة لكل من الأفراد المواطنين والشركات، حيث يعرض العديد من التمويلات الشخصية المختلفة سواء تمويلات شخصية سريعة أو تمويلات عقارية أو قروض سيارات، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بتمويل شخصي يصل إلى 500 ألف ريال مصرف الراجحي 1443 وشروط التمويل الشخصي وطريقة التقديم عليه.

تمويل شخصي مصرف الراجحي للمواطن

مصرف الراجحي توفر العديد من التمويلات الشخصية، تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف ريال، ومن مميزات هذا التمويل:

تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف ريال.

فترات سداد الأقساط تصل إلى ستون شهراً.

يمكن لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة بالحصول عليه.

تمويل سريع وسهل في حالة توافي الشروط.

ليس بحاجة إلى كفيل.

يتميز بهامش ربح تنافسي.

يتفق مع جميع قواعد الشريعة والإسلام.

الإعفاء الكلي من سداد الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

شروط التمويل من مصرف الراجحي

يجب توافر بعض الشروط اللازمة لدى المواطن المتقدم للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي وتلك الشروط هي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً ولا يتعدى عمر المتقدم عن 60 عاماً، أما في حالة المتقاعد العسكري فلا يتعدى 70 عاماً.

في حالة التقاعد، تقديم جميع مستندات المعاش التقاعدي.

تقديم مستند إثبات بالراتب الحالي.

لا يقل الراتب الشهري للمواطن عن الحد المسموح به وهو 2000 ريال سعودي، أما المقيم عن 5000 ريال سعودي.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة مع نموذج التقديم.

تعتبر أقل قيمة للقسط الشهري هو 900 ريال سعودي.

سداد جميع الرسوم الإدارية والتي تصل قيمتها إلى 500 ريال.

خطوات التقديم على تمويل مصرف الراجحي السعودي

في حالة توافي جميع الشروط اللازمة التي حددها مصرف الراجحي، فيمكن التقديم للحصول على التمويل الشخصي والحصول على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: