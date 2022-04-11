أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 سعر البنزين اليوم الاثنين

لقد اعلنت شركه ارامكو في المملكة العربية السعودية عن سعر بنزين 91و95 في السعودية أبريل 2022 اسعار البنزين حيث يهتم بها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن قيامها بتحديث لقائمة الأسعار، والتي عادة ما يتم الإعلان عنها في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الموافق غدا الأحد العاشر من أبريل لعام ٢٠٢٢ ميلادية، إلا أنه يتوقع حدوث ارتفاع في الأسعار عن الشهر الماضي مارس ٢٠٢٢ميلادية، نتيجة لاضطراب الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة سوف نتحدث عن كافة التفاصيل من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

أسعار البنزين في السعودية

هناك العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كانت تلك الأسعار سترتفع عن ذلك مع اقتراب دخول فصل الصيف، وهذا ما لم يتم تحديده حتى وقتنا هذا، ولكن هناك احتمالية ثبات هذه الأسعار إلى حين استقرار الوضع الاقتصادي العام في السعودية حيث تبين الآتي:

سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة داخل المملكة يوم الأحد الموافق ١٠ من شهر أبريل لعام٢٠٢٢ميلادية على أن تطبق تلك الأسعار بداية من يوم الاثنين الموافق ال١١ من أبريل الجاري، ويمكن لكل من يرغب في معرفة الأسعار الجديدة متابعة الأخبار أول بأول.

من المتوقع في المملكة العربية السعودية إن سعر البنزين سيأتي بارتفاع كبير يتأثر بعدة عوامل محلية، وعالمية خلال الفترة القادمة.

أسعار البنزين في شهر ابريل

أسعار البنزين خلال شهر أبريل الجاري والتي يمكن توضيحها من خلال النقاط التالية:

بلغت قيمة اللتر الواحد من البنزين ٩١ حوالي١.٨١ ريال سعودي.

بينما بلغ لتر الغاز الطبيعي قيمة ٠.٧٥ ريال سعودي.

أما بالنسبة لأسعار الديزل فقد بلغ سعر اللتر منه ٠.٥٢ ريال سعودي.

سعر اللتر الواحد من بنزين فئة ٩٥ قيمة ١.٩٤ ريال سعودي.

تعددت أسباب ارتفاع أسعار البنزين، والبترول في المملكة العربية السعودية، وبلاد الخليج من ضمنها الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة التي شهدتها معظم البلاد العربية بسبب الحروب كذلك رفع المعاش الشهري للموظف في الحكومة سبب رئيسي للغلاء المعيشي الذي يعاني منه أغلب المواطنين في مختلف البلدان العربية، وخاصة مع بدء شهر رمضان المبارك.