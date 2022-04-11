نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي رمضان 2022 وشروط صرف معاش المكرمة الملكية في المقال التالي
موعد ايداع ونزول الضمان الاجتماعي لشهر رمضان حيث يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطوَّر، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية خلال هذه الأيام الجارية وذلك بعد الإعلان عن إيداع أموال هذه الدفعة التالية في الحسابات المصرفية، حيث أن أغلب المستفيدين من هذه الدفعة هم الذين سجلوا طلباتهم عن طريق المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية، وذلك التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية السعودية، ومن أجل هذه التساؤلات الكثيرة سوف نقوم في هذا المقال بعرض موعد نزول الضمان الاجتماعي المطوَّر لرمضان 1443، كما نذكر كيفية التسجيل في المعاش وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.
صرف الضمان الاجتماعي رمضان 2022
لقد قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إنشاء منصة جديدة يمكن من خلالها متابعة جميع الأخبار المتعلقة برواتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك بعد التوقف عن العمل ضمن منصة الضمان الاجتماعي، كما أنه يتم من خلال هذه المنصة تقديم طلبات الحصول على الضمان المتقدم ومن ثم يتم استلام طلب المعاش،كما أن هذه المنصة توفر الاستعلام عن أهلية الأشخاص وذلك للحصول على هذا الضمان، كما أنها توفر الحصول على تاريخ الإفراج عن الضمان ومقدار الراتب الذي سيحصل عليه كل من مستحقي الضمان.
كما قامت بعض المصادر المسؤولة في الوزارة بالإعلان عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي مؤكدة على أنه يتم صرف المعاش في بداية كل شهر هجري كما اوضحت ان موعد صرف الدفعه الحاليه سيبدأ مع بداية رمضان وذلك في الثاني من شهر رمضان للعام 1443 هجريا كما أوضحت الى ان من المقرر ان الدفعه الثانيه التي من المقرر أن يتم صرفها في شهر شوال سيتم دفع المعاشات الخاصة بشهر شوال في أخر أيام شهر رمضان.
التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
لكل من يرغب في التسجيل في هذا النظام يجب عليه اتباع هذه الخطوات التالية
- اولا الوصول الى منصة الدعم والحماية وذلك من خلال رابط بوابة الدعم.
- قم بالضغط على انشاء حساب داخل المنصة.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم راجعها للتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- اضغط على تحميل جميع المستندات المطلوبة، وذلك مع نسخ ضوئية واضحة.
- قم بكتابة رقم الهوية ورقم الجوال، وذلك بالإضافة إلى الرمز المرسل لهاتفك.
- قم بالضغط على مصادقة.
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