جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توافر وظائف شاغرة للجنسين والتي تسمى كاسو وتاتي هذه الوظائف في قطاع التعليم الذي يعتبر من افضل مجالات العمالة في المملكة العربية السعودية وبالاخص أن السعودية أصبحت من الدول المتقدمة التي تبحث عن رفع الوعي وتحث الشباب من كلى الجنسين على إكمال التعليم للمراحل العليا وأصبحت الحكومة تكرم المتفوقين وتعزز من دور الجامعات الوطنية حتى أصبحنا نشهد ثورة علمية في المملكة وأصبحت الجامعات السعودية يضرب بها المثل في جودة التعليم وفي التزام الموظفين وكل تلك الظروف تجعل أي شخص يتمنى التوظيف في الجامعات السعودية واحد هذه الجامعات جامعة الملك عبدالله والتي سنتكلم عن وظيفتها في الفقرات القادمة.

وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني توافر وظائف صحية وإدارية وبحثية وهندسية شاغرة للجنسين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وقد بدأ استقبال طلبات التوظيف لجامعة الملك عبدالله بيوم الاحد الموافق لتاريخ العاشر من الشهر الجاري وذلك عبر موقع جامعة الملك عبدالله للتوظيف.

المسميات الوظيفية المطلوبة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وقد اعلنت جامعة الملك عبدالله عن حاجتها لموظفيت تحت المسميات التالية: