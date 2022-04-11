دونيتسك الشعبية تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وقال بوشيلين - للقناة الأولى الروسية اليوم الإثنين : "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر، وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضى الجمهورية فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن أكثر من 1500 مسلح أوكرانى يتواجدون فى منطقة مصنع "آزوفستال" فى ماريوبول، قائلاً : "لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين فى منطقة مصنع (آزوفستال)، ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".

وكانت دونيتسك الشعبية أعلنت أمس الأحد أن الجنود الروس بالتعاون مع قواتها نجحوا بإجلاء 47 بحارًا من العاملين فى طواقم السفن، التى حاصرها القوميون الأوكرانيون فى ميناء ماريوبول.