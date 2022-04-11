جدة - نرمين السيد - وقال بوشيلين - للقناة الأولى الروسية اليوم الإثنين : "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر، وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضى الجمهورية فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن أكثر من 1500 مسلح أوكرانى يتواجدون فى منطقة مصنع "آزوفستال" فى ماريوبول، قائلاً : "لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين فى منطقة مصنع (آزوفستال)، ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".
وكانت دونيتسك الشعبية أعلنت أمس الأحد أن الجنود الروس بالتعاون مع قواتها نجحوا بإجلاء 47 بحارًا من العاملين فى طواقم السفن، التى حاصرها القوميون الأوكرانيون فى ميناء ماريوبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دونيتسك الشعبية تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.