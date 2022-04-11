نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال برقم الامتحاني في المقال التالي
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال برقم الامتحاني نستعرضه مع حضراتكم الان حيث على مدار الساعة والبحث لايهدأ من أجل التعرف على طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج تم الإعلان مؤخراُ عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية العراقية.
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم الان حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع الجامعات العراقية، حيث شهد بشكل مؤخرا حالة من الترقب والقلق لأجل التعرف على تلك النتائج التي تم بعد طول انتظار الكشف عنها أمام جميع الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب على موقع استقبال رغبات الطلاب الخاصة بالقبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد ان سهلت وزارة الرتبية والتعليم العراقية إمكانيات التعرف على تلك النتائج بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على رفع تلك النتائج على شكل ملفات pdf
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نستعرض ونتابع مع حضراتكم طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية بعد تم الكشف والتأكيد على استخدام موقع الوزارة على رفع تلك النتائج على نحو اتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان الأيقونة المخصصة لها والنقر على خانة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.3
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.0
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