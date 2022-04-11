HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على استخدام موقعها الرسمي للاجل تحميل نتائج جميع المراحل التعليمية فى العراق، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طرق الحصول والاستعلام عن تلك النتائج في ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن خطوات وطرق الكشف عن تلك النتائج اون لاين

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

تدور مؤخراً التساؤلات من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على استخدام موقع الوزارة الرسمي على رفع نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية الامر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو الكتروني نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع ونستعرض الان مع حضراتكم خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان الأيقونة المخصصة لها والنقر على خانة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية