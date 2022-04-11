مصرع 25 شخصًا إثر انهيارات أرضية وسط الفلبين وجنوبها

لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 6 آخرون على الأقل على قائمة المفقودين وسط الفلبين وجنوبها من جراء انهيارات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي استوائي.
وقالت شرطة مدينة بايباي بمحافظة ليتة وسط الفلبين - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن من بين الضحايا القتلي، 22 قرويًا في أربع قرى بالمدينة خلال أمس واليوم الإثنين، وأنه جار البحث عن المفقودين.
وأوضحت الوكالة الرئيسية للتعامل مع الكوارث التابعة للحكومة الفلبينية أنه من بين الضحايا أيضًا 3 قتلى بمحافظتي وادي كمبوستلا ودافاو أورينتال جنوبي البلاد.
وأشار مسئولون إلى أنه تم الإبلاغ عن حدوث نحو 200 فيضان بمناطق مختلفة في محافظات وسط البلاد وجنوبها خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى نزوح نحو 30 ألف أسرة، تم نقل بعضهم إلى ملاجئ الطوارئ، بينما أنقذ خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء بعض القرويين في المجتمعات التي غمرتها الفيضانات.
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