جدة - نرمين السيد - وأكدت صحيفة "كرونين" النمساوية - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين - انتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشار النمساوى كارل نهامر، والتى عقدت فى قصر الكرملين بموسكو. وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أعلن فى وقت سابق من اليوم أن المحادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشار النمساوى كارل نهامر، ستخصص لمناقشة الوضع فى أوكرانيا وستجرى فى صيغة مغلقة، قائلاً: "إن المباحثات ستكون حول الوضع فى أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناءً على طلب الجانب النمساوى، ولم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوى نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار النمساوى: الاجتماع مع الرئيس الروسى كان واضحا ومباشرا ولم يكن وديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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