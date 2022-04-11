مصرع 25 شخصا على الأقل إثر انهيارات أرضية وسط الفلبين

جدة - نرمين السيد - لقى ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 6 آخرون على الأقل على قائمة المفقودين وسط الفلبين وجنوبها من جراء انهيارات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة بسبب منخفض جوى استوائى.





وقالت شرطة مدينة بايباى بمحافظة ليتة وسط الفلبين -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن من بين الضحايا القتلى، 22 قرويًا فى أربع قرى بالمدينة خلال أمس واليوم الإثنين، وأنه جار البحث عن المفقودين. وأوضحت الوكالة الرئيسية للتعامل مع الكوارث التابعة للحكومة الفلبينية أنه من بين الضحايا أيضًا 3 قتلى بمحافظتى وادى كمبوستلا ودافاو أورينتال جنوبى البلاد. وأشار مسئولون إلى أنه تم الإبلاغ عن حدوث نحو 200 فيضان بمناطق مختلفة فى محافظات وسط البلاد وجنوبها خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى نزوح نحو 30 ألف أسرة، تم نقل بعضهم إلى ملاجئ الطوارئ، بينما أنقذ خفر السواحل والشرطة ورجال الإطفاء بعض القرويين فى المجتمعات التى غمرتها الفيضانات.

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