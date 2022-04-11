مبعوث رئيس إريتريا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان

جدة - نرمين السيد - والتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، اليوم الاثنين، مع وزير الشئون الخارجية الاريترى، يرافقه مستشار الرئيس الاريترى يمانى قبراب، وسفير دولة ارتريا لدى السودان عيسى احمد عيسى.

وتناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات الأزلية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والدور الذى يمكن أن تلعبه اريتريا فى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

واطلع إبراهيم، مبعوث الرئيس الارتيرى، على التحديات التى واجهت وزارة المالية فى إعداد موازانة العام 2022، والتى اعتمدت على الموارد الذاتية للسودان.

وأكد أن وزارته قادرة على تغطية نفقات تسيير عمل الدولة، إلا أن هناك صعوبات فى تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة وصعوبات أخرى متعلقة بمتطلبات اتفاقية السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن بند الترتيبات الأمنية الخاص باتفاق السلام يسير بصورة طيبة.