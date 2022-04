تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الأخير تفاصيل efootball pes Konami تعليق عربي

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الأخير الذي قررت شركة كونامي أخيراً أن تطرحه عبر الموقع الرسمي الخاص بها . نسخة efootball pes 2022 Konami تعليق عربي وهل تم إضافة تلك الميزة . علي النسخة الجديدة والتي ستكون متاحة أيضاً عل كافة المتاجر وفقاً لتصريح KONAMI علي حسابها الرسمي بمنصة تويتر . كما أن تحديث eFootball 2022 mobile الجديد صرحت عنه الشركة ببعض النصائح التي يجب اتباعها . لكافة حاملي هواتف أند رويد وهواتف أيفون أيضاً والتي سنعرضها تفصيلياً اليوم . كذلك بجانب أن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير يتمتع بالعديد من الإضافات التي تميز النسخة الجديدة eFootball PES عن السنوات الماضية . وعبر مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة .

نصحت كونامي عن لعبة إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة لكل أصحاب هواتف أيفون بأن اللعبة سوف يتم إجراء بعض . الصيانات وذلك في يوم 13 أبريل القادم وذلك لإضافة بعض التحسينات قبل إطلاقها علي المتاجر بساعات معدودة . كما أنه في ذلك اليوم لن تكون efootball pes 2022 Konami متاحة علي المتاجر لبعض الساعات القليلة . كما أشارت كونامي أنه يمكن زيادة ساعات صيانة eFootball PES أذا لزم الأمر ذلك . كذلك بجانب أنه نوهت الشركة لكافة عاشقي لعبة بيس 2022 موبايل . بأنهم في تلك الساعات لن يتمكنوا من لعب مباريات VS com بجانب مباريات VS user . وذلك لمدة ربع ساعة من بدء صيانة eFootball 2022 v1.0.0 كما أشارت إلي أنه سيتمكن كافة عشاق إي فوتبول بيس 2022 . من استئناف لعب المباريات بعد أنتهاء الصيانة . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي النصائح الخاصة بمستخدمي هواتف أن رويد .

جاءت نصائح كونامي في تحديث eFootball 2022 mobile الجديد لكافة مستخدمي هواتف أند رويد . بنفس التعليمات السابقة لهواتف أيفون ولكن يزيد عنها فيما يخص بعض النقاط وهي . تم التنويه علي أن شبكة الأنترنت في فترة الصيانة المذكورة سابقاً سيكون الدخول عليها بشكل مكثف . وذلك لأن تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الأخير سيكون الفاصل بينه وبين ساعات الصيانة . لإطلاق النسخة علي المتاجر أيضاً ساعات قليلة لذلك وجب التنويه من كونامي . علي أنه سيكون هناك تقييد مؤقت للوصول لنسخة eFootball 2022 v1.0.0 الأخيرة كما أشارت إلي أن تقييد الوصول . ذلك يرجع سببه إلي أن كونامي تعمل علي تقديم نسخة أكثر سلاسة لكافة عشاق efootball pes 2022 Konami . ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف هل ستطرح efootball pes 2022 Konami تعليق عربي .

يتساءل كافة عشاق الساحرة المستديرة إي فوتبول بيس الجديدة هل ستطرح eFootball pes 2022 Konami تعليق عربي . ووفقاً للمعلومات المتداولة في وقت سابق . علي مواقع عديدة بأن تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الأخير سيحتوي علي تعليق عربي وذلك يمكن . تغييره من داخل اللعبة عبر قائمة الإعدادات في eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة . وسوف نعرض لكم في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة كيف يمكن تحديث أو تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)