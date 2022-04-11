أفريقيا تسجل 11.685 مليون إصابة و252 ألف وفاة بكورونا

سجلت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، 11 مليونا و685 ألف إصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية و252 ألفا و500 حالة وفاة، في حين تعافى 10 ملايين و696 ألف شخص، منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن المراكز الأفريقية بلوغ نسبة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا 15.7 % فيما حصل 20.5 % على جرعة واحدة و1.3 % جرعة معززة في قارة إفريقيا.

وذكر البيان أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".

وبينت أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.