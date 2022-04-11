أوكرانيا: تدمير 166 موقعا ثقافيا في البلاد نتيجة للعملية العسكرية الروسية

رصدت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام الأوكرانية تدمير 166 موقعًا ثقافيًا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية في البلاد.
وقال وزير الثقافة وسياسة المعلومات الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو - وفقًا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم: «نحن نحتفظ بسجلات رسمية على موقع الوزارة على الإنترنت، وهناك بالفعل 166 موقعًا للتراث الثقافي تم تدميرها أو إتلافها».
وأضاف أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع شركاء غربيين لإنشاء صندوق مشترك لاستعادة التراث الثقافي الأوكراني، مضيفا: «تحدثت مع وزير الثقافة الفرنسي وناقشنا الحاجة إلى إنشاء صندوق مشترك لبلداننا والبلدان التي تدعمنا، والتي ستشارك في تجديد واستعادة التراث الثقافي في أوكرانيا»، داعيا إلى فرض عقوبات وإنهاء التعاون مع المجتمع الثقافي الروسي.
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