جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، جاء هذا التصريح بعدما أعلنت وزارة الخارجية الكرواتية قرارها بطرد 24 موظفًا من السفارة الروسية لديها، منهم 18 دبلوماسيا و6 موظفين إداريين وفنيين، ليتم بذلك "تخفيض التمثيل الدبلوماسى للاتحاد الروسى فى زغرب إلى مستوى السفارة الكرواتية فى موسكو"، حسبما جاء فى بيان رسمى.
وكان وزير الخارجية الكرواتى جوردان جرليش-رادمان، قال فى وقت سابق، إن زغرب ستطرد عددًا من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- موسكو تتوعد كرواتيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.