عاجل- موسكو تتوعد كرواتيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، جاء هذا التصريح بعدما أعلنت وزارة الخارجية الكرواتية قرارها بطرد 24 موظفًا من السفارة الروسية لديها، منهم 18 دبلوماسيا و6 موظفين إداريين وفنيين، ليتم بذلك "تخفيض التمثيل الدبلوماسى للاتحاد الروسى فى زغرب إلى مستوى السفارة الكرواتية فى موسكو"، حسبما جاء فى بيان رسمى.

وكان وزير الخارجية الكرواتى جوردان جرليش-رادمان، قال فى وقت سابق، إن زغرب ستطرد عددًا من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث فى أوكرانيا.