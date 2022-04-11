الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على خط تحصين القوات الأوكرانية فى إيزيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة القوات الروسية على قرية كامينكا بمنطقة إيزيوم الأوكرانية، التى تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وجاء فى بيان صدر عن الوزارة اليوم الإثنين: "دمرت طواقم الدبابات من طراز "تى-72 بى زى ام" خطى الدبابات ومضاد للدبابات للدفاع الأوكرانى خلال معركة صعبة. وسمح الاستيلاء على التجمع السكنى والسيطرة عليه للقوات الرئيسية بمواصلة تقدمها".

تابعت الدفاع الروسية: "تم منح أوسمة الشجاعة لجنود وضباط من فوج الدبابات أظهروا الشجاعة والبطولة خلال عملية الاستيلاء على أحد أكثر خطوط الدفاع تحصينا فى منطقة إيزيوم".

وبدأت روسيا فى 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية داخل الأراضى الأوكرانية، وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية سكان إقليم دونباس، إضافة إلى منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو.