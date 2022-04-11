رئيس الوزراء الإيطالى يصل للجزائر لتوقيع اتفاق لزيادة نسبة إمدادات الغاز

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" أن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، كان برفقة "دراجى" خلال تلك الزيارة التى تأتى "لتعزيز تعاون تاريخى ووثيق أكثر فأكثر، فى العديد من المجالات، لاسيما فى ميدان الغاز، وحول المسائل الاقتصادية والإقليمية والدولية".
ونوهت الوكالة إلى أن إيطاليا أكبر مستورد للغاز الجزائرى، الذى يوفر ثلث احتياجاتها الغازية، مشيرة إلى أن روما دائما ما تعبر عن الإرداة بتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.
وكان فى استقبال رئيس الوزراء الإيطالى لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة والطاقة محمد عرقاب.
وتأتى زيارة "دراجى" إلى الجزائر، تلبية لدعوة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أوضحت - فى بيان - أن زيارة رئيس الحكومة الإيطالية تأتى فى إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
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