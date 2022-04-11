رئيس الاتحاد الإفريقى يؤكد أهمية الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس ماكى سال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حيث جرى مناقشة تأثير الحرب فى أوكرانيا على الاقتصاد العالمى والحاجة إلى الحوار من أجل التوصل إلى نتيجة لإنهاء الصراع.

وقدم رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس السنغال ماكى سال، الشكر لنظيره الأوكرانى الذى أعرب عن تطلعه للتواصل ودعم الاتحاد الإفريقى.