لافروف: تصريح بوريل حول الحل العسكرى للنزاع فى أوكرانيا «زلة لسان»

وأضاف "لافروف"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين: "عندما يقول كبير الدبلوماسيين لدولة ما أو منظمة ما، وفى هذه الحالة بالذات جوزيب بوريل يمثل دبلوماسية الاتحاد الأوروبى، إن نزاعا معينا يمكن حله حصريا بالوسائل العسكرية، فهذا يعنى أنه ارتكب "زلة لسان" أو خطأ فادح وقال شيئًا لم يخوله أحد لقوله".
وأشار إلى أن الخارجية الروسية ستقوم بتحليل هذه التصريحات فى غضون يومين وإبداء تعليق رسمى، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يناقش حاليا أول استراتيجية دفاعية، كما قدمت ألمانيا لأول مرة فى تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية 100 مليار يورو إضافية للإنفاق العسكرى، مما ينذر بتغيير نوعى أيضا.
وكان رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين قد دعا سابقا دول الاتحاد الأوروبى إلى إقالة مفوض السياسية الخارجية الأوروبى جوزيب بوريل على الفور بعد أن دعا الأخير إلى حل النزاع فى أوكرانيا عسكريا، معتبرا أن واجب بوريل هو السعى لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية وليس تأجيجها.
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